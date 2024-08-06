ووفق الوكالة فقد دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى محيط المستشفى التركي في طوباس، وأطلقت النار صوب المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا هناك.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص الحي، اثنان منهم وصفت إصاباتهما بالخطيرة، أحدهم بالرأس، والآخر بالصدر، والثالث بالظهر، وشاب بشظية رصاص حي في العين، وجرى نقلهم إلى المستشفى التركي.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، أطلق خلالها جنود إسرائيليون الرصاص الحي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة في البداية، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تتبعها آليات عسكرية.