وأضافت الهيئة أن "إسرائيل تستعد لرد فوري على الهجوم الإيراني بما في ذلك احتمال قيامها بتوجيه ضربة استباقية".

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تل أبيب تشعر بحالة من عدم اليقين بشأن الهجوم الإيراني رغم تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد بتوقع هذا الهجوم خلال 24-48 ساعة.

وأضافت: "قد يحدث ذلك في أي لحظة، ولا يوجد ما يشير إلى متى"، مبرزة "التحضيرات الإسرائيلية تتم لهجوم فوري يمكن شنه في أي لحظة".

وأوضحت أن "إسرائيل تولي أهمية كبيرة للمساعدة الأميركية في تشكيل تحالف يعمل على اعتراض الهجوم".

ووصل قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل، الإثنين، لتقييم الوضع مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وتزايدت، خلال الساعات الماضية، المخاوف بشأن صراع محتمل في المنطقة بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وكان هنية قد قتل بعد حضوره حفل أداء اليمين للرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان الثلاثاء الماضي، في عملية نسبت إلى إسرائيل، التي لم تعترف بوقوفها وراء العملية.

وبعد مقتل هنية، تعهدت إيران بالانتقام من إسرائيل. وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن من "واجب إيران الانتقام لحادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المريرة والصعبة".

كما قال مسعود بزشكيان إن طهران ستجعل "المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة".

وتابع بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده "ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها".