وفي خطاب أمام البرلمان الإيراني، دعا محمد قاسم عثماني إلى تكرار عملية "الوعد الصادق"، عندما شنت إيران أول هجوم مباشر لها على الإطلاق ضد إسرائيل ليلة 13-14 أبريل، وأطلقت أكثر من 300 صاروخ باليستي على قاعدتين جويتين إسرائيليتين، وفق ما نقل موقع "نيوزويك".

وقال عثماني: "آمل أن يتم تنفيذ عملية الوعد الصادق مرة أخرى للانتقام للدماء، لن نتفق على أي شيء أقل من موت نتنياهو"، بحسب ترجمة لموقع "أرمينيا نيوز" لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وكان إسماعيل هنية قد قتل بعد حضوره حفل أداء اليمين للرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان الثلاثاء الماضي، في عملية نسبت إلى إسرائيل، التي لم تعترف بوقوفها وراء العملية.

وبعد مقتل هنية، تعهدت إيران بالانتقام من إسرائيل. وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن من "واجب إيران الانتقام لحادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المريرة والصعبة".

كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران ستجعل "المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة".

وتابع بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده "ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها".