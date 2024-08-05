وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل الجنود الأربعة المصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت في تقرير لها، الأحد، أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة.

ولم تحدد الصحيفة الإسرائيلية العدد الفعلي للقتلى وكم عدد الجرحى منهم، لكنها أضافت أن نحو ألف جندي جديد ينضمون إلى مركز التأهيل التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية كل شهر.

في المقابل، تقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 40 ألف فلسطيني قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر.

