وتداول نشطاء على منصة إكس خبرا في هذا الصدد، لكن من دون تأكيدات، سواء من جانب الحوثيين أو الجانب الأميركي.

وإذا ما صح هذا الخبر، فإن إسقاط هذه المسيرة الأميركية من طراز "إم.كيو-9" يضاف إلى 7 مسيرات من ذات الطراز أعلن عن إسقاطها في اليمن، والثانية فوق محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وكان الحوثيون أعلنوا في 30 مايو إسقاط مسيرة من الطراز نفسه فوق محافظة مأرب، وفي 21 مايو أسقطوا أخرى فوق محافظة البيضاء.

يشار إلى أن الطائرة المسيرة إم.كيو-9، البالغ تكلفة الواحدة منها 30 مليون دولار، يمكنها التحليق على ارتفاع 50 ألف قدم، وتستطيع التحليق لفترة تصل إلى 24 ساعة قبل أن تضطر للهبوط.

ويعد هذا الهجوم الأول الذي يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه منذ أن نفذت إسرائيل غارة جوية انتقامية على الجماعة في ميناء الحديدة.