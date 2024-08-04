تفصيلا، قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "33 شهيدا.. خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأحد.

وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين في غزة خلال سقط خلالها 33 قتيلا وأصيب 118 آخرون بجروح".

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى منذ الحرب المستمرة على مدى 303 أيام "بلغ 91398 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

واليوم الأحد، قال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية أصابت خيمة داخل مجمع مستشفى وسط القطاع مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، ليرتفع إجمالي عدد الفلسطينيين الذين قتلوا اليوم الأحد إلى 19.

وأفادت مصادر في القطاع الطبي بأن الغارة الجوية استهدفت منطقة خيام في مجمع مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة 18 شخصا على الأقل إلى جانب القتلى الخمسة.

ويقع مجمع المستشفى في منطقة دير البلح، التي تكتظ بآلافالنازحين الفارين من القتال في مناطق أخرى من القطاع.

من ناحية ثانية، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم، إن قوات الفرقة 162 ووحدة "يهلوم" عثرت على عشرات مسارات الأنفاق تحت الأرض في المنطقة وتم تدميرها؛ مشيرة إلى أنه تم العثور على نفق في محور فيلادلفيا يبلغ ارتفاعه 3 أمتار.

وأضاف البيان، أنه في هذه المرحلة تواصل القوات الإسرائيلية "دراسة وتحييد النفق الذي تم العثور عليه وغيره من المسارات واسعة النطاق التي تم العثور عليها.. وأن الجيش سيدمر كافة البنى التحتية التي تقع تحت الأرض على محور فيلادلفيا وسيعمل بحزم على منع بنائها في المستقبل".