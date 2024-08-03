وأدّى الغزواني الخميس اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ "رئاسة الجمهورية أعلنت أنه بموجب مرسوم صادر يوم الجمعة تمّ تعيين السيد المختار ولد أجاي وزيراً أول".

وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.

وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهّد الغزواني "محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد".

وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56,12% من الأصوات، متقدما على خصمه التاريخي بيرام الداه عبيدي (22,10%) والمرشح الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار (12,78%).