وأضاف المصدر أن "استمرار الحرب في قطاع غزة ستكون له عواقب لا تقدرها إسرائيل بشكل كامل، فهي لا تحسب التأثيرات على مكانتها ووضع مواطنيها".

وتستمر الحرب في قطاع غزة منذ حوالي 10 أشهر تقريبا، حيث الوضع الإنساني صعب ويزداد سوءا يوما بعد يوم.

ولم تفلح حتى اليوم كل المفاوضات في الوصول إلى اتفاق هدنة يتم بموجبه وقف إطلاق النار وعودة الرهائن المحتجزين.

وتعقد المشهد أكثر بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران، وسط تحليلات تتحدث عن عن عدم وجود نية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوصول إلى اتفاق.