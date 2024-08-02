وشيعت جنازة هنية في مسجد الإمام محمد عبد الوهاب، أكبر مساجد الدوحة، التي كانت مقر إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس.

واغتيل هنية (61 عاما)، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مع مرافقه الشخصي، في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية، وأقيمت مراسم شعبية لتشييعه في طهران، الخميس، قبل أن ينقل جثمانه إلى الدوحة لدفنه هناك.

وشاركت حشود في تشييع هنية في طهران، وأم المرشد الإيراني علي خامنئي المصلين في جنازة بجامعة طهران وحمل المشيعون صوره وأعلاما فلسطينية.

وتثير عملية الاغتيال مخاوف من توسع دائرة النزاع المستمر منذ 10 أشهر، بين إسرائيل وحركة حماس وحزب الله المدعومين من إيران.