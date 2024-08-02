كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن استعدادات إسرائيل لأي رد فعل محتمل من جانب "حزب الله" وإيران، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في الحركة اللبنانية فؤاد شكر.
وقال زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، الخميس، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة على كل الجبهات.
وأضاف نصر الله في خطاب له من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أمام حشد من أنصاره: "إسرائيل لا تعلم إلى أي مدى تجاوزت الخطوط الحمراء"، في إشارة إلى اغتيال فؤاد شكر، وكذلك اغتيال إسماعيل هنية في طهران.
من جانبه، قال رئيس برلمان إيران محمد باقر قاليباف، الخميس، إن "إسرائيل ستدفع ثمنا غاليا لتعديها على الحدود الآمنة لإيران"، واصفا إياه بأنه "الثمن الذي لا يخطر على بالها ولا تستطيع تصوره".