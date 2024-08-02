وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 21:44 في منطقة الجليل الغربي، تم رصد عدة قذائف قادمة من لبنان، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".

وأضاف البيان: "هاجمت طائرات سلاح الجو منصة إطلاق تابعة لحزب الله تم رصد إطلاقات منها من منطقة ياطر في جنوب لبنان".

وتابع: "في وقت سابق من اليوم (الخميس)، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية لإزالة تهديد في منطقتي رميش ورامية في جنوب لبنان".

وأعلن حزب الله أنه أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل الخميس "ردا" على غارة إسرائيلية دامية استهدفت بلدة في جنوب لبنان، في أول هجوم يشنه عقب اغتيال إسرائيل لأحد أبرز قيادييه وهو فؤاد شكر.

وأفاد الحزب المدعوم من إيران في بيان بأنه قام "بإطلاق عشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا"، وذلك "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وردا على اعتداء العدو الإسرائيلي على بلدة شمع واستشهاد عدد من المدنيين فيها".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت الخميس عن مقتل أربعة سوريين على الأقل في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان، حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في غزة.

وتسببت الغارة أيضا بإصابة خمسة لبنانيين بجروح، وفق الوزارة.