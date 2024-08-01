وذكرت مصادر محلية أن صفارات الإنذار دوت في "حانيتا" و"شلومي"و"بتست" و"ليمان" في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "لأول مرة منذ اغتيال رئيس فؤاد شكر وبعد أكثر من 48 ساعة دون إطلاق نار: عشرات عمليات الإطلاق باتجاه الجليل الغربي".

من جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه "تم إطلاق حوالي 60 صاروخا على الجليل الغربي، وتم اعتراض حوالي 15 صاروخا".

هذا وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية": "لا توجد معلومات مؤكدة بأن حزب الله هو من أطلق الصواريخ على شمالي إسرائيل".

وأضافت: "حزب الله لن يتعمد إصابة المدنيين بشكل مباشر، وهو يدرك مخاطر هذا الأمر".

ورصدت مقاطع فيديو، على المواقع الاجتماعية، إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي.