وقال الغزواني، في قصر "المرابطون" بضاحية العاصمة إن المعركة ضد الفساد "ستكون مسؤوليتنا جميعا، الإدارة والقضاء والمجتمع المدني والصحافة. إنها معركة تبدأ بالتغلب على المقاومة التي تعارض ذلك".

وشكر الرئيس للموريتانيين إعادة انتخابه.

وأكد مجددا التزامه بـ"بذل كل ما في وسعه للارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم وتحقيق آمالهم"، في خطاب تنصيبه بحضور ستة رؤساء دول إفريقية.

وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56,12 في المئة من الأصوات.

وسيقود الغزواني، البالغ 67 عاما، والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019، هذه الدولة لولاية من خمس سنوات.