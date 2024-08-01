وقال الحوثي، في خطاب مصور، إن "الموقف من تلك الجرائم (الإسرائيلية) في ما يتعلق بالمحور (...) واضح".

وأضاف: "لا بد من الرد عسكريا على تلك الجرائم التي هي خطيرة ووقحة وتصعيد كبير من جانب العدو الإسرائيلي".

وتابع: "جرائم إسرائيل في قطاع غزة تشهد على حقيقتها وتتجاوز كل الاعتبارات".

وأبرز أن "هناك مواقف واضحة ومعلنة من (إيران) وبقية المحور، ويجري العمل من أجل الرد".

وأردف قائلا: "الأوروبيون يحاولون الضغط السياسي والدبلوماسي على إيران لكي يكون ردها رمزيا كما يقولون وبالقدر الذي يرغب به الإسرائيلي".

وأدى مقتل هنية والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إلى زيادة المخاوف من تصعيد الوضع إلى حرب أوسع نطاقا، ما ترك المنطقة في انتظار معرفة كيف سترد إيران وحلفائها.

وتعهدت إيران بالانتقام من إسرائيل، التي لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال هنية.