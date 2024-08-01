كما أدت الغارة التي استهدفت أطراف البلدة الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، إلى إصابة 5 لبنانيين.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن المصابين الخمسة يتلقون العلاج في المستشفى.

ويأتي الهجوم في ذروة التوتر بين إسرائيل من جهة، وإيران وأذرعتها في المنطقة من جهة أخرى، على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

وتثير عمليتا الاغتيال مخاوف من تحول الصراع بين إسرائيل وأذرع إيران إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وتوعدت إيران وحزب الله وحماس برد قاس على إسرائيل، التي حذرت بدورها من أنها سترد بقوة، وستكلف مهاجميها ثمنا باهظا.