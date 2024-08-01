وأضاف نصر الله في خطاب له من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أمام حشد من أنصاره: "إسرائيل لا تعلم إلى أي مدى تجاوزت الخطوط الحمراء"، في إشارة إلى اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر بالضاحية ذاتها، وكذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

أما أبرز تصريحات حسن نصر الله فكانت: