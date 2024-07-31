وذكرت تقارير إعلامية أن القصف الإسرائيلي حدث أثناء تواجد مجموعة من الصحفيين في ذلك المكان، بعد الإعلان عن اغتيال هنية في طهران.

وفي أعقاب القصف، أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية مقتل مراسلها إسماعيل الغول والمصور المرافق له رامي الريفي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أنس الشريف، زميل الصحفيين القتيلين، قوله إن الغول وريفي كانا في مهمة تصوير قرب منزل هنية.

وواصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، الأربعاء، في أعقاب اغتيال هنية في طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، إن العمليات العسكرية مستمرة في وسط وجنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى في القطاع منذ بدء الحرب إلى 39445.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "45 شهيدا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأربعاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى "بلغ 91073 إصابة منذ السابع من أكتوبر".