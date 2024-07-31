وقالت سلطة الطيران الإسرائيلية إنها ألغت رحلات من وإلى إسرائيل حتى منتصف ليل الأربعاء، و"حتى تقييم الأوضاع من جديد".

وكانت أبرز الرحلات التي جرى إلغاؤها، قادمة من قبرص واليونان وفرنسا وبريطانيا.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أغلقت إسرائيل المجال الجوي من مدينة الخضيرة شمالي تل أبيب إلى الحدود الشمالية.

وتأتي القرارات في أعقاب اغتيال رئيس الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بمقر إقامته في طهران.

وكان هنية في طهران لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، الثلاثاء.

وقال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن من "واجب إيران الانتقام لحادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المريرة والصعبة".

وأضاف خامنئي في بيان: "التحق قائد المجاهدين الفلسطينيين الشجاع والبارز السيد إسماعيل هنية بلقاء الله فجر الليلة الماضية. لقد قام النظام الصهيوني المجرم والإرهابي باستشهاد ضيفنا العزيز في بيتنا وأحزننا، لكنه أعد لنفسه أيضا عقوبة قاسية".

من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن طهران ستجعل "المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة"، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده "ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها".