وقال الجيش الإسرائيلي إن العمليات العسكرية مستمرة في وسط وجنوب قطاع غزة.

وأضاف في بيان: "واصل الجيش الإسرائيلي العمليات الاستخبارية الدقيقة في تل السلطان في منطقة رفح، وقام بغارات مستهدفة على مواقع البنية التحتية للإرهاب والقضاء على الإرهابيين".

وتابع: "علاوة على ذلك، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي أنشطتها العملياتية في وسط غزة، حيث تقوم بغارات مستهدفة على الهياكل العسكرية وتفكيك مواقع البنية التحتية الإرهابية".

وخلال إحدى العمليات، كشف البيان أنه تم "القضاء على خلية إرهابية تم تحديدها وهي تقوم بزرع عبوات ناسفة في المنطقة بهدف مهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى في القطاع منذ بدء الحرب إلى 39445.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "45 شهيدا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأربعاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى "بلغ 91073 إصابة منذ السابع من أكتوبر".