وقال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الهجوم الذي نفذته مسيّرتان أدى إلى قطع البث التلفزيوني، وأحدث حالة من الرعب والفوضى بمكان الاحتفال، ليتم بعدها إجلاء البرهان إلى مدينة بورتسودان التي تبعد نحو 120 كيلومترا عن المنطقة.

ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن حول تفاصيل الهجوم، الذي جاء بعد ساعات قليلة من سلسلة هجمات تعرضت لها مدن عدة في أنحاء السودان.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال شهود عيان لـ"رويترز" إن ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت قاعدة للجيش شرقي السودان، خلال زيارة البرهان لها.

وأعلن الجيش "التصدي لمسيّرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه"، في معسكر جبيت شرقي السودان.

وأضاف الجيش: "تسبب الحادث في استشهاد 5 أشخاص ووقوع إصابات طفيفة جار حصرها".

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