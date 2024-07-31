قتل 5 عسكريين على الأقل في هجوم بمسيّرات، استهدف منطقة جبيت العسكرية شرقي السودان أثناء حضور قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حفل تخريج لطلبة الكلية الحربية هناك.
وقال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الهجوم الذي نفذته مسيّرتان أدى إلى قطع البث التلفزيوني، وأحدث حالة من الرعب والفوضى بمكان الاحتفال، ليتم بعدها إجلاء البرهان إلى مدينة بورتسودان التي تبعد نحو 120 كيلومترا عن المنطقة.
ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن حول تفاصيل الهجوم، الذي جاء بعد ساعات قليلة من سلسلة هجمات تعرضت لها مدن عدة في أنحاء السودان.
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال شهود عيان لـ"رويترز" إن ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت قاعدة للجيش شرقي السودان، خلال زيارة البرهان لها.
وأعلن الجيش "التصدي لمسيّرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه"، في معسكر جبيت شرقي السودان.
وأضاف الجيش: "تسبب الحادث في استشهاد 5 أشخاص ووقوع إصابات طفيفة جار حصرها".
هجمات أخرى
- في الساعات الأولى من صباح الأربعاء نفذت 8 مسيّرات هجمات متتالية على عدة مواقع عسكرية وأمنية في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، قتل فيها نحو 7 من الضباط وأفراد الأمن وفقا لتقارير غير رسمية.
- تعرضت مدن ومناطق عسكرية في ولاية نهر النيل شمال الخرطوم وسنار بجنوب شرق البلاد لهجمات أيضا يومي الإثنين والثلاثاء.
- استهدفت إحدى الهجمات مقرات حكومية مهمة في مدينة الدامر بولاية نهر النيل من دون أن تحدث خسائر في الأرواح.
- استهدفت هجمات أخرى مباني ملحقة بقاعدة كنانة الجوية قرب مدينة سنار، التي تشهد توترا كبيرا بسبب القتال الدائر هناك منذ أكثر من شهر.