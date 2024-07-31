وأضاف بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده "ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها".

واغتيل هنية في طهران، حسبما أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء، بعد ساعات من حضوره مراسم تنصيب بزشكيان، الثلاثاء.

وقال الحرس الثوري إن الهجوم قيد التحقيق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال حتى الساعة، إلا أن أصابع الاتهام سرعان ما وجهت صوب إسرائيل التي توعدت بقتل هنية وآخرين من قادة حماس.