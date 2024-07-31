وعلقت الوكالة في منشور على منصة "إكس": "أحدث فيديو للشهيد إسماعيل هنية في طهران وحضوره في معرض أرض الحضارات".

ويظهر هنية مع وفد مرافق يتجولون في شوارع العاصمة، إلا أن الوكالة لم تحدد وقت تصوير الفيديو بالتحديد.

ووصل هنية إلى طهران، الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مجلس الشورى، وقد التقى الأخير والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وجاءت مراسم أداء اليمين الدستورية، الثلاثاء، وسط مخاوف من نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، في أعقاب قصف صاروخي السبت على الجولان، ثم رد إسرائيلي بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويشكل حزب الله وحركة حماس جزءا من مجموعة من الفصائل المتحالفة مع إيران في المنطقة، التي تطلق على نفسها اسم "محور المقاومة".