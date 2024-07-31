وقال غالانت في بيان: "في عملية دقيقة ومهنية فإن الجيش الإسرائيلي قضى الليلة على رئيس هيئة أركان حزب الله فؤاد شكر الذي يعرف أيضا باسم سيد محسن.

وأضاف: "أثبتنا أنه ليس هناك مكان لا يمكننا الوصول إليه لفرض ثمن باهظ على أي اعتداء ضد إسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان إن "سيد محسن كان يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر وكان مسؤولا عن مجزرة الأطفال في مجدل شمس وعن قتل العديد من الإسرائيليين والأجانب على مدار السنين".

وقُتل ثلاثة مدنيين، هم سيدة وطفلان، جرّاء الغارة الإسرائيلية مساء الثلاثاء على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق حصيلة "غير نهائية" أوردتها وزارة الصحة اللبنانية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "العدوان الإسرائيلي" أدى إلى "سقوط ثلاثة" هم "سيدة وطفلة وطفل"، لافتة إلى أن "البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض"، وذلك عدا عن إصابة 74 جريحا "خمسة منهم في حال حرجة".