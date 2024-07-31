وقال هاغاري في مؤتمر صحفي إن:

- فؤاد شكر مسؤول عن مقتل الأطفال في الجولان.

- حزب الله يجر لبنان والشرق الأوسط للتصعيد.

- نحن لا نتجه نحو حرب لكننا مستعدون لها جيدا.

- مستعدون لاحتمال التصعيد على كل الجبهات.

- لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.

- نطلب من الجمهور الاستماع لتعليمات الجبهة الداخلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان: "جيش الدفاع قضى على المدعو سيد محسن (فؤاد شكر) القيادي الأبرز في حزب الله الإرهابي ورئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم".

وأوضح الجيش أنه "أغارت طائرات حربية في منطقة بيروت بناء على معلومات استخباراتية وردت من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو سيد محسن، فؤاد شكر، القيادي الأبرز في حزب الله الإرهابية ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيه. وتزامنا مع ذلك كان يعتبر اليد اليمنى لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب".

وأشار الجيش إلى أن "سيد محسن كان يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر وكان مسؤولا عن مجزرة الأطفال في مجدل شمس وعن قتل العديد من الإسرائيليين والأجانب على مدار السنين".