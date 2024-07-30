وسبق أن أكد مسؤول في جماعة حزب الله، أن الجماعة رفضت دعوات مبعوثين دوليين لتجنب الرد على هجوم الإسرائيلي الذي كان مرتقب عقب ضربة صاروخية هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

أضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن جماعة حزب الله التي نفت تورطها في ضربة يوم السبت التي أدت في مقتل 12 طفلا وفتى أبلغت الوسطاء أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي.