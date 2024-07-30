ونقل موقع "أكسيوس" عن اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين قولهما إن "احتمالات مقتل القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في هجوم في بيروت تتزايد"، في وقت ينفي فيه حزب الله مقتل القيادي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ غارة جوية في الضاحية الجنوبية في بيروت، ضد "قائد حزب الله المسؤول عن قتل 12 طفلا في مجدل شمس"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن القيادي في حزب الله، فؤاد شكر واسمه الحركي "الحاج محسن"، هو المستهدف في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر أن فؤاد شكر هو المستشار العسكري لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ويعتبره الإسرائيليون الرجل الثاني في حزب الله.

وأشارت مصادر مقربة من حزب الله إلى نجاة القيادي الكبير في الميليشيا فؤاد شكر، الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من حزب الله قوله إن القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر نجا من الاستهداف الإسرائيلي.

كما قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "فشلت محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر".