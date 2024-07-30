وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ غارة جوية في الضاحية الجنوبية في بيروت، ضد "قائد حزب الله المسؤول عن قتل 12 طفلا في مجدل شمس"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

ولا يزال مصير القيادي في حزب الله مجهولا، بعد الضربة.

وقالت مصادر أن فؤاد شكر هو المستشار العسكري لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ويعتبره الإسرائيليون الرجل الثاني في حزب الله.

من هو فؤاد شكر؟

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد حدد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، للمعلومات عن فؤاد شكر، وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية.

وفقا للإعلام الإسرائيلي، لعب فؤاد شكر دورا رئيسيا في تفجير عام 1983 لثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت، لبنان، مما أسفر عن مقتل 241 من أفراد الخدمة الأميركية.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي، شكر هو المسؤول عن جميع العمليات العسكرية لحزب الله.