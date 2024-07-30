ويظهر في الفيدوهات والصور دخان كثيف في حارة حريك في شارع الشورى بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية.

وقال شاهد لـ"رويترز" إن دوي انفجار قوي سمع مساء الثلاثاء في ضاحية بيروت الجنوبية كما شوهدت سحابة من الدخان تتصاعد فوق المنطقة التي تعد معقل جماعة حزب الله اللبنانية.

وتعيش العاصمة اللبنانية حالة من التوتر منذ أيام ترقبا لرد إسرائيلي متوقع على هجوم استهدف هضبة الجولان المحتلة وتسبب في مقتل 12 طفلا وفتى.

وحملت إسرائيل حزب الله المسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته الجماعة المدعومة من إيران.





