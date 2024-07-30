وقال المجلس الإقليمي لمستوطنات الجولان "يطالب من سكان المناطق الشمالية تخفيف التجمعات والحد من الأنشطة غير الضرورية حتى إشعار آخر".

وأضاف المجلس "وفقا لتعليمات الجيش وفي ضوء نشاط قواتنا في الساعات الأخيرة، يطلب من جميع سكان خط كيدمات تسفي والشمال تقليل التجمعات والأنشطة غير الضرورية، كالمشاركة في الأحداث الكبيرة، حتى إشعار آخر".

ويأتي هذا التحذير قبل ساعات من سماع دوي انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله.

وقال مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية الثلاثاء، إن الجماعة رفضت دعوات مبعوثين دوليين لتجنب الرد على هجوم إسرائيلي مرتقب عقب ضربة صاروخية هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

أضاف المسؤول، في تصريحات مكتوبة للصحفيين، أن جماعة حزب الله التي نفت تورطها في ضربة يوم السبت أبلغت الوسطاء أنها سترد على أيهجوم إسرائيلي.

وتستهدف حملة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة الحد من رد إسرائيل على هجوم هضبة الجولان الذي تسبب في مقتل 12 طفلا وفتى.

وحمّلت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيرانمسؤولية الضربة، وتوعدت إسرائيل برد قوي.