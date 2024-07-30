وبدأت مراسم أداء اليمين بكلمة للرئيس الجديد قال فيها إن أمام بلاده فرصة لتحقيق الإصلاح وخلق أمل جديد في إيران.

وتعهد الرئيس الإيراني بالابتعاد عن الفساد والتمييز ومكافحة الفقر، كما أكد الالتزام بمبدأ الثورة وولاية الفقيه.

ودعا بزشكيان جميع الأطراف للتعاون من أجل حل أزمات المنطقة، كما أكد أن من أولوياته تطوير العلاقات مع دول الجوار.

وقبل أيام، أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي، الأحد، تنصيب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لجمهورية إيران، بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في أعقاب مصرع إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وتفوق بزشكيان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من يوليو، على المحافظ المتشدد سعيد جليلي.