تفصيلا، تمكنت فرق الإنقاذ والمواطنون في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من انتشال نحو 300 قتيلا على الأقل في محافظة خان يونس، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن فرق الإنقاذ قولها إن طواقمها تلقوا نحو 200 بلاغ عن فقدان مواطنين شرقي خان يونس.

ولفتت "وفا" إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت 42 قتيلا من بلدة بني سهيلا، كما تعمل على انتشال باقي الجثث في البلدة بعد إغلاق الطرق وتدمير 90% من البنية التحتية.

وأكدت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي منع طواقمها من انتشال المصابين، ما أدى إلى وفاتهم وتحلل جثثهم بما يخالف الحقوق الأساسية.

وقالت مديرية الدفاع المدني في غزة إنه خلال الاجتياح الإسرائيلي البري لمحافظة خان يونس قصفت القوات الإسرائيلية 31 منزلا مأهولا بالسكان.

في الأثناء، أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن عودة آلاف النازحين للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد انسحاب دبابات القوات الإسرائيلية، وسط عمليات انتشال جثث القتلى من بين أنقاض المنازل المدمرة في منطقة بني سهيلا.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، .

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فقد ارتكب الجيش الإسرائيلي "3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و73 إصابة" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ارتفع عدد القتلى في القطاع إلى 39,400 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما أصيب 90,996 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.