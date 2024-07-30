وجاء في منشور لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على منصة إكس "ننصح الرعايا البريطانيين بمغادرة لبنان وبعدم السفر إليه. الوضع في تغيّر سريع".

وكانت ألمانيا قد دعت ألمانيا مواطنيها إلى مغادرة لبنان "بشكل عاجل"، بسبب التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين "ننصح الرعايا الألمان بمغادرة لبنان بشكل عاجل".

وفي روما، أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء بأن وزير الخارجية أنطونيو تاياني حث رعايا بلاده على مغادرة لبنان.

وفي الأثناء، علقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى بيروت بشكل مؤقت، خشية تفاقم الأوضاع في المنطقة واندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله.

يأتي هذا فيما تستعد إسرائيل للرد على هجوم الجولان، حيث أكدت أنها تريد إيذاء حزب الله لكنها لا تسعى لحرب إقليمية شاملة.

دعت ألمانيا مواطنيها إلى مغادرة لبنان "بشكل عاجل"، بسبب التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله.