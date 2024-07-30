وأظهرت الصور الخاصة بحركة الطيران المدني، فراغا واضحا فوق الأجواء اللبنانية وذلك عقب قرار عدد من شركات الطيران العالمي توقيف رحلاتها نحو لبنان.

وأعلنت الشركات تعليق رحلتها الجوية كـ"إجراء احترازي" بعد تهديد إسرائيل بتوجيه ضربة إلى لبنان ردا على ضربة جوية من حزب الله استهدفت الجولان المحتلة.

كما ذكرت شركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية، الاثنين، أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله والذي تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت.

وأدى هجوم صاروخي أسقط 12 قتيلا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بالرد على الهجوم.

وزاد الهجوم مرة أخرى من المخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع نطاقا، حتى مع نفى حزب الله، أن يكون له أي "علاقة" بالهجوم.