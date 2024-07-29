وقال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية الدكتور رائد الشبول، إن حالة الإصابة التي تم تسجيلها هي لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وهي بحالة صحية مستقرة وتتماثل للشفاء وتحت الإشراف الطبي.

وأشار الشبول إلى أن المناطق المختارة لبرنامج رصد الحميات هي لمناطق ذات تمثيل جغرافي، لافتا إلى أن المرض لا ينتقل من إنسان إلى إنسان وأنه غير مقلق للصحة العامة.

وأكد الشبول أن وزارة الصحة لديها برنامج رصد قوي ولديه القدرة على اكتشاف الحالات وتشخيصها مخبريا.

وحسب أطباء الأمراض المعدية فإن هذا الفيروس ينتقل بشكل أساسي عن طريق لدغة بعوضة "كوليكس"، وينتشر بين الطيور، وتصبح البعوضة ناقلة للفيروس بعد لدغها طائرا مصابا، في حين عند لدغ هذه البعوضة للإنسان، يمكن أن ينقل الفيروس إليه مسببا العدوى.

ولا يسجل بين نحو 80 بالمئة من المصابين بفيروس غرب النيل أي أعراض ملحوظة، بينما يعاني حوالي 20 بالمئة فقط أعراضا خفيفة تشبه الإنفلونزا.

وتتمثل أعراض حمى غرب النيل في: