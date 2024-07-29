وأشار رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، هرتسي هاليفي: "الاقتحام في قاعدة سدي تيمان خطير للغاية ومخالف للقانون".

وأضاف: "اقتحام قاعدة عسكرية والإخلال بالنظام فيها هو سلوك خطير وغير مقبول بأي حال من الأحوال. نحن في خضم حرب، وتصرفات من هذا النوع تعرض أمن الدولة للخطر. إنني أدين الحادث بشدة، ونحن نعمل على استعادة النظام في القاعدة".

وأضاف: "أؤيد بشكل كامل هيئة المدعي العام العسكري وقسم التحقيقات الجنائية بالشرطة العسكرية في التحقيق في كل حادث يتم لفت انتباههم إليه. وهذا واجبهم، بغض النظر عن رتبتهم أو مناصبهم. هذه التحقيقات بالتحديد هي التي تحمي جنودنا في إسرائيل والعالم، وتحافظ على قيم جيش الدفاع الإسرائيلي".