وجاء في البيان: "استمعنا في حركة حماس للوسطاء عمّا جرى مؤخرا في اجتماع روما، حول مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ومن الواضح من خلال ما نقله الوسطاء أن نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة".

وأضاف البيان: "في تلك الشروط تراجع نتنياهو عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة "إسرائيلية" ، والتي كانت جزءاً من مشروع بايدن ولاحقا قرارا لمجلس الأمن الدولي".