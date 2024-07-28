وقال حزب الله في بيان: "ردا على ‏‏‏‏‏‌‌‌‏‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية، تم استهداف تموضع لجنود إسرائيليين في المنارة بالأسلحة المناسبة، ‏‏وتمت إصابته إصابة مباشرة مما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه".‏

وأججت ضربة صاروخية، مساء السبت، على هضبة الجولان المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، وهو احتمال أشار كل من الجانبين قبل ذلك إلى الرغبة في تجنبه، لكنهما قالا أيضا إنهما مستعدان له.

وتوعدت إسرائيل، الأحد، بتوجيه ضربات قوية ضد حزب الله، متهمة الجماعة بالمسؤولية عن الهجوم الصاروخي، الذي أصاب ملعبا لكرة القدم في هضبة الجولان وأسفر عن مقتل 12 طفلا وصبيا.

ونفت جماعة حزب الله أي مسؤولية عن الهجوم الذي وقع بقرية مجدل شمس الدرزية.

وكان حزب الله بدأ تبادل إطلاق النار مع إسرائيل في أكتوبر، في أعقاب اندلاع حرب غزة.

ويقول حزب الله حليف حماس، إن الهدف من هجماته دعم الفلسطينيين، الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

وخاضت إسرائيل وحزب الله حروبا عدة، كان آخرها في عام 2006.

ولطالما اعتبرت إسرائيل حزب الله أكبر تهديد على حدودها، وتشعر بقلق شديد من تزايد حجم ترسانة الجماعة.