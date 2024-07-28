وذكر بو حبيب أن "الحرب ستكون مدمرة للجميع، وليس فقط للبنان كما يعتقد البعض. إسرائيل تدعي البطولة، لكن كل الدول تُقهر، لذلك من الأفضل ضبط النفس".

وأضاف الوزير اللبناني: "يجب تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مصدر الهجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل، ويمكن التعاون مع اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية على الحدود)".

وتابع: "نجري اتصالات واسعة لمنع التصعيد. وحكومة لبنان تدعو دائما إلى ضبط النفس"، في إشارة إلى المخاوف من اتساع رقعة الصراع وقوته.

وأوضح بو حبيب أن "أي حرب على لبنان ستتحول لحرب إقليمية وإسرائيل ستتعرض لخسائر. يكفينا خرابا في لبنان وإسرائيل وغزة طبعا"، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع حزب الله "وهو ينفي مسؤوليته عن الهجوم".

ويأتي حديث بو حبيب في ظل تصاعد التوتر في أعقاب هجوم مساء السبت، أسفر عن مقتل 12 شخصا في مجدل شمس بالجولان المحتل.

واتهمت إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عن القصف.



ورد حزب الله على ذلك، وقال في بيان إنه "ينفي نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكدا أن "لا علاقة له بالحادث على الإطلاق".