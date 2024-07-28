وصرخ بعض الحاضرين: "تخليتم عنا لمدة 9 أشهر والآن أنتم هنا"، في إشارة إلى الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر، التي رافقها تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ومن بين الوزراء الحاضرين في الجنازة، وزير الاقتصاد نير بركات، ووزيرة حماية البيئة إيديت سيلمان، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وفي مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" يقول أحد الرجال الحاضرين في الجنازة للوزراء: "لا يخجلون. ذهب صبي للعب كرة القدم ولم يعد إلى المنزل".

كما صرخ المشيعون في وجه سموتريتش، قائلين: "أخرجوه من هنا. نحن لا نريده".

وحضر الجنازة عدد من نواب المعارضة، بما في ذلك زعيم حزب يش عتيد يائير لابيد وزعيم حزب العمل يائير جولان.

ورغم التأكيدات الإسرائيلية بأن الصاروخ تم إطلاقه من مناطق حزب الله، رد الأخير بنفي وجود أي صلة له بالحادث.

ويترقب العالم بحذر ما يحصل على ساحة جبهة لبنان، وسط مخاوف من أن يتسع الصراع إلى حرب مدمرة.