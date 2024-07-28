بعد أن كشف الجيش الإسرائيلي نوع الصاروخ الذي ضرب مجدل شمس في الجولان المحتل وقتل 12 شخصا، السبت، ثارت التساؤلات بشأن طبيعة هذا الصاروخ وخصائصه.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، مساء السبت، إن الصاروخ، الذي استخدم في الهجوم على مجدل شمس، كان من نوع "فلق 1" الإيراني الصنع.
وأكد هغاري أن "رأس الصاروخ الحربي الذي يحمل المادة المتفجرة، يزيد وزنه على 110 أرطال (نحو 50 كيلوغراما). وتشير نتائج الأبحاث المنجزة في مكان الحادث إلى أن هذا الصاروخ لا يوجد إلا لدى حزب الله".
ورد حزب الله على ذلك، وقال في بيان إنه "ينفي نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكدا أن "لا علاقة له بالحادث على الإطلاق".
وكان حزب الله قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ "فلق 1" على إسرائيل في الحرب الحالية نهاية يناير الماضي، مستهدفا الجولان المحتل.
معلومات عن "فلق 1"
- حسب المتداول، فإن الصاروخ "فلق 1" تم تطويره في التسعينيات، ويصنع في إيران، أكبر حليف لحزب الله.
- يبلغ قطر الصاروخ 9.4 بوصة (نحو 24 سنتيمترا)، وطوله 4.3 قدم (1.3 أمتار)، ومداه حوالي 6.2 ميل (نحو 10 كيلومترات).
- يعمل الصاروخ بالوقود الصلب، وله رأس حربي كبير.
- يمكن إطلاق "فلق 1" من قاذفات أرضية، كما يمكنه إصابة أهداف بحرية.