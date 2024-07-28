قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، مساء السبت، إن الصاروخ، الذي استخدم في الهجوم على مجدل شمس، كان من نوع "فلق 1" الإيراني الصنع.

وأكد هغاري أن "رأس الصاروخ الحربي الذي يحمل المادة المتفجرة، يزيد وزنه على 110 أرطال (نحو 50 كيلوغراما). وتشير نتائج الأبحاث المنجزة في مكان الحادث إلى أن هذا الصاروخ لا يوجد إلا لدى حزب الله".

ورد حزب الله على ذلك، وقال في بيان إنه "ينفي نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكدا أن "لا علاقة له بالحادث على الإطلاق".

وكان حزب الله قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ "فلق 1" على إسرائيل في الحرب الحالية نهاية يناير الماضي، مستهدفا الجولان المحتل.

معلومات عن "فلق 1"