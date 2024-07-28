وقال مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" إن ردنا سيكون قويا ضد حزب الله، لكننا لا ننوي إشعال حرب".

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بأن حزب الله سيدفع ثمنا غاليا مقابل هجومه الصاروخي على مجدل شمس.

ووفقا لبيان صادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد أبلغ نتنياهو زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل في مكالمة هاتفية أن: "حزب الله سيدفع ثمنا غاليا، وهو ثمن لم يدفعه حتى الآن".

واتهمت إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عن الضربة، ولكن الجماعة نفت مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقل موقع "أكسيوس" عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله "هجوم حزب الله اليوم تجاوز كل الخطوط الحمراء، وسيكون الرد وفقا لذلك. إننا نقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله ولبنان".

وطالب بتسلئيل سموتريتش وزير المالية المنتمي لليمين المتطرف باتخاذ رد فعل قاس يشمل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وكتب سموتريتش على منصة إكس "بسبب موت الأطفال، يجب أن يكون الثمن هو رأس نصر الله. على لبنان كله أن يدفع الثمن... يتعين على رئيس الوزراء العودة فورا. هذا هو وقت التحرك".

من جانبها قالت مصادر لبنانية إن حزب الله أبلغ اليونيفيل بأنه سيرد بقوة على أي عملية عسكرية إسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن "رد حزب الله سيكون قويا حتى ولو أدى إلى اندلاع حرب شاملة".