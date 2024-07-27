وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن الهجوم نفذ بصاروخ وأصاب ملعبا لكرة القدم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينما كشفت خدمة نجمة داوود الحمراء الطبية الإسرائيلية أن 30 شخصا أصيبوا، من بينهم حالات حرجة.

وأوضح مراسلنا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى تحديثات ويجري مشاورات بشأن الحادث.

وفي أعقاب الحادث، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي مشاورات أمنية مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد نحو 40 قذيفة من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل على 3 دفعات، مما أسفر عن سقوط إصابات في مجدل شمس.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "حزب الله تجاوز الخط الأحمر"، مشيرا إلى أن "الرد سيكون بناء على ذلك"، بينما توعد الجيش الإسرائيلي بـ"رد فعل قوي جدا".

في المقابل، نفى حزب الله مسؤوليته عن الضربة على مجدل شمس، وقال في بيان، إنه ينفي "نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكدا أن لا علاقة له بالحادث على الإطلاق".