وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل لؤي محمد مشة (17 عاما)، بينما لا تزال الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي تتعامل مع 9 إصابات بينها إصابتان بحالة خطيرة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مسعف متطوع ميداني لدى الجمعية أثناء عمله لإخلاء الجرحى.

واقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة مخيم بلاطة، السبت، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.

ومنذ السابع من أكتوبر، قتل حوالي 590 فلسطينيا في الضفة الغربية، من بينهم 143 طفلا.