وأفادت مصادر محلية، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة تؤوي نازحين غرب دير البلح، مما أدى لمقتل 30 فلسطينيا على الأقل، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال الجثث، لافتة إلى أن عدد القتلى قابل للارتفاع في أي وقت.

وقالت المصادر إنه قد تم نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي أصبح مكتظا بالجرحى.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة نزحوا مرة واحدة على الأقل بسبب القتال.