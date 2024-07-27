وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.

كما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، السبت، بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد حوالي 197 كيلومترا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.

أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد حوالي 174 كيلومترا شمال شرق ذات المدينة.