ووفق التقرير، فإن نتنياهو يجري مشاورات حول هذا الموضوع خلال العطلة الصيفية للكنيست التي تستمر ثلاثة شهور.

وأعلن ساعر خروج حزبه من ائتلاف نتنياهو في شهر مارس بعد رفض طلبه بالانضمام إلى حكومة الحرب.

ومنذ ذلك الحين، انتقد ساعر بشدة إدارة الحكومة للحرب في غزة، وقال إنه سيكون على استعداد لتقديم "تنازلات" لإنشاء كتلة يمينية معارضة لنتنياهو، وفقما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت، الأسبوع الماضي، إن نتنياهو يخطط لتعيين ساعر بديلا لغالانت.

ويقف غالانت مع الجيش في مواجهة السياسيين بقيادة نتنياهو بشأن صفقة تبادل الرهائن مع حركة "حماس"، ووقف إطلاق النار في غزة، والاستراتيجية التصعيدية المستمرة التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي.