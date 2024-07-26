وجاء ذلك، بعد إطلاق صواريخ على القاعدة الأميركية بمعمل غاز "كونيكو"، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وتعرضت القاعدة الأميركية بمعمل غاز "كونيكو" بريف دير الزور لهجوم صاروخي، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة.

ودوى انفجار عنيف بالمنطقة، ناجم عن سقوط صاروخ على الأقل في منطقة القاعدة، انطلق من مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية، تزامن ذلك، مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر 2023، لـ 131 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.