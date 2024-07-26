وذكر المصدران أن صاروخين سقطا داخل القاعدة، بينما سقط الاثنان الآخران في محيطها.

وأضافا أنه لم يتضح هل أسفرت الصواريخ عن سقوط قتلى أو جرحى أو خلفت أضرارا.

ورجحت مصادر سياسية أن الهجوم جاء بمثابة رسالة رفض "من طرف الفصائل المسلحة القريبة من إيران، للحوار العسكري الذي أجراه العراق من الولايات المتحدة بخصوص تعاون ثنائي طويل الأمد.

يأتي الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق، في ظل توتر إقليمي تغذيه الحرب في غزة، وتشديد لهجة الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تتبنى هذا النوع من الهجمات والتي علقت هجماتها لحد كبير خلال الأشهر الماضية، لهجتها ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

لكنها هددت بالانتقام في حال تعرض القوات الإسرائيلية لحزب الله اللبناني.