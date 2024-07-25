وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة لقاء الأم بابنها المفرج عنه وهي لم تتمكن من التعرف عليه بسبب تغير ملامحه.

وظهر في الفيديو الابن وهو يحاول عناق أمه التي أصيبت بالذهول من الاختلاف الواضح في شكله بعد قضائه سنتين في السجون الإسرائيلية.

وقالت الأم وهي مستغربة من مظهر ابنها " مالك.. أنت حمزة".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الشاب الذي يدعى حمزة الصيفي قبل الاعتقال، ليتبين الاختلاف الواضح مع شكله الحالي.