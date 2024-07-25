فقد قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إنه قتل في سجون إسرائيل، بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن 18 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأُعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين قتلوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الجيش الإسرائيلي عن هوياتهم وظروف مقتلهم.

ونوهت هذه المؤسسات إلى مقتل العشرات أيضا ممن تعرضوا لعمليات إعدام ميداني، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد اعترف قبل عدة شهور بإعدام أحد المعتقلين.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان مشترك، أن "16 معتقلا ممن قتلوا وأُعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين 27 معتقلا يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ولفتت إلى أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علما أن السلطات الإسرائيلية اعترفت بأنه اعتقل نحو 4000 مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أن الجيش اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة الغربية، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا موجودين في الضفة بهدف العلاج.

وأكدت المؤسسات أن عدد المعتقلين في سجون إسرائيل بلغ نحو 9700، وذلك حتى بداية شهر يوليو الجاري، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3380، كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بـ"المقاتلين غير الشرعيين" ما لا يقل عن 1400.

وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلات في سجون الاحتلال بلغ 86 معتقلة في سجن الدامون فقط، ومن بين المعتقلات 23 معتقلة إدارية، وقد يكون هناك معتقلات في المعسكرات التابعة للاحتلال، ولا توجد معطيات واضحة عن أعدادهن، مبينا أن من بين المعتقلين 250 طفلا على الأقل.

ارتفاع حصيلة القتلى في غزة

واليوم الخميس، الذي يصادف 293 للحرب على غزة، ارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى 39175 قتيلا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "30 شهيدا.. خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الخميس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى "بلغ 90403 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي".